Mientras Luis Díaz se cotiza en más de 70 millones de euros, esto cuesta el jugador más caro de Bolivia

Luis Díaz fue una gran novedad en este mercado de verano en Europa y se consolidó como el futbolista colombiano más importante de la actualidad.El volante guajiro, cuando se creía que tenía una sólida relación con el Liverpool, sorprendió y abandonó la disciplina de Arne Slot para firmar en la Bundesliga de Alemania. Lucho no solamente es una figura en Colombia, sino que su talento también conquista seguidores en Sudamérica y Bolivia no es la excepción.

Precisamente, el próximo partido de Selección Colombia será contra Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, por la penúltima fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Los jugadores bolivianos se juegan muchas posibilidades de alcanzar la repesca de la FIFA y soñar con la clasificación a su primera Copa Mundo en la historia. La ‘Tricolor’ parte como favorita, pero hay un gran chance de sorpresas durante los 90′. Ya Lorenzo advirtió de no subestimar al rival.

Sobre el papel, Colombia tiene amplias diferencias con Bolivia, que se juega la vida en la capital del Atlántico. Al frente, tendrán a Luis Díaz, que seguramente muchos jóvenes bolivianos ya tienen de referencia. En el más reciente mercado de verano, Lucho sonó en el continente por su paso al Bayern Múnich y en los últimos días, hubo impacto por la jugada que le dio la vuelta al mundo en la Copa de Alemania.

Y es que las cosas no iban bien en el Liverpool y Lucho prefirió cambiar de aires. El bajo salario, más la poca intención de aumentar las cifras, aceleraron la salida del colombiano al fútbol alemán. Ahora, Luis triplicó sus ganancias y tiene una mesada por temporada que sobrepasa los 13 millones de euros. Por si fuera poco, su pase ya supera los 70 M€. Es momento de comparar las cifras del guajiro con el futbolista más costoso de Bolivia.

Luis Díaz en la tercera práctica con la Selección Colombia en Barranquilla antes de enfrentar a Bolivia. Foto: FCF.

El valor del pase de Luis Díaz, comparado con el jugador más costoso de Bolivia

Luis Díaz firmó un contrato que le permite ganar 14 millones de euros en el Bayern Múnich de Alemania por temporada, que lo convierte en el futbolista colombiano mejor pagado en el mundo. Supera ampliamente sus números en el Liverpool, pues a duras penas llegaba a 3.3 M€ al año. Esta movida también dispara el valor de su ficha en el mercado de pases.

Según Transfermarkt, Luis Díaz tiene un precio base de 70 millones de euros. Eso quiere decir, que el pase del guajiro va en aumento y esa referencia es lo mínimo para sentarse a negociar en una futura venta. Seguramente, este número irá en aumento a medida que avance la temporada en Europa.

¿Y cuál es el jugador de la Selección Bolivia más costoso en la actualidad? Es el mismo que tiene el mejor salario entre el grupo de convocados por el técnico Óscar Villegas. Está en la segunda división de Brasil, pertenece al Santos de Neymar y es la gran promesa del fútbol boliviano.

Miguel Terceros se saluda con Lionel Messi previo a un partido contra Argentina en las Eliminatorias. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Miguel Terceros, quien se conoce como ‘Miguelito’, actualmente está en América MG de Brasileirao B en condición de préstamo y tiene una cláusula de 100 millones de euros en el Santos. Este jugador fue el mismo que ‘vacuno’ a la Selección Colombia en El Alto, luego de una descomunal diagonal hacia adentro y potente remate que Camilo Vargas no pudo atajar. Fue derrota 1-0 con este extremo como protagonista.

Su valor en el mercado de pases no le llega ni a los alones a Luis Díaz, pues Miguel Terceros tiene un valor de 1.4 millones de euros en Transfermarkt. Incluso, si lo comparamos con el fútbol colombiano, está muy lejos de Marino Hinestroza, el más costoso con un valor de 8 M€.

Los números del volante boliviano igualan a Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás (Millonarios), José Enamorado (Junior), Andrés Román (Atlético Nacional) y Kevin Mantilla (Medellín), con el mismo precio y lejos del Top 10 en el FPC.