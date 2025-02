León sigue sumando puntos en la Liga MX y ha conseguido un nuevo triunfo este sábado 22 de febrero ante Tigres. James Rodríguez sigue generando reacciones de las principales figuras mexicanas y Miguel Layún elogió de gran manera al futbolista colombiano.

Publicidad

Publicidad

La llegada de James Rodríguez a León ha generado un gran impacto no solo en León, sino en todo el fútbol mexicano. El capitán de la Selección Colombia está teniendo un gran inicio de ciclo con la ‘Fiera’, lo que contrasta con lo que ha sido su paso por sus últimos clubes.

ver también La trampa que le hicieron al León de James Rodríguez en el partido contra Tigres

El rendimiento de James ha generado una ola de declaraciones de distintas figuras de la Liga MX. El exjugador mexicano, Miguel Layún habló sobre la nueva estrella de León en TUDN, rindiéndose ante el asombroso talento del volante colombiano.

Elogios de Layún para Jamea Rodríguez

El exjugador de la Selección de México, Layún se habló maravillas sobre James Rodríguez. “Un tipo diferente (James), tengo que reconocerlo, me quito el sombrero. Jugadores de la jerarquía, del nivel, viene de hacer una Copa América brutal hace 8 meses, regresa a Europa, no estaba contento y decide venirse a México y no llega nada más a ver que pasa. El tipo viene con ganas y ha sido sumamente relevante para León. Goles, asistencias, distribución de juego, etc“.

Publicidad

Publicidad

“Creo que León depende de James, no porque él juegue solo. Pero creo que al menos lo que se ha visto hasta ahora, el equipo tiene una tendencia a que gran volumen de que las jugadas claras de gol las genere James. Ya sea con un pase previo a la asistencia, un pasegol o un gol. No es minimizar al resto de León, el resto del equipo juega muy bien y hay muchísima calidad, pero particularmente creo que hoy dependen mucho de la inspiración de James porque les ha dado ese plus de claridad que les permite tener jugadas con oportunidades grandes de gol” concluyó.