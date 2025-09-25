Richard Ríos sigue siendo protagonista en Portugal tras su llegada al Benfica, club que creyó en el volante colombiano. Su fichaje se convirtió en uno de los traspasos más sonados del mercado de pases en Portugal, y ahora, con José Mourinho como entrenador, el jugador empieza a recibir comentarios de todo tipo.

A Mourinho le preguntaron sobre el jugador de la Selección Colombia y no dudó en dar una respuesta que llamó la atención. Según el técnico, Ríos es un futbolista con virtudes que deben ser potenciadas y, al mismo tiempo, con errores que hay que saber proteger para que no opaquen lo mejor de su juego.

Mourinho y la llamativa confesión sobre Richard Ríos

“Veo muchas razones para observarlo, protegerlo y ayudarlo a brillar. Lo importante es que lo bueno de Richard sea lo que se vea más, y que lo malo se esconda lo máximo posible”, aseguró el estratega portugués, quien dejó en claro que quiere darle confianza al colombiano dentro de un equipo que pelea en la parte alta de la tabla.

Mourinho también habló sobre el peso que puede representar un fichaje costoso como el de Ríos. “Cuando un jugador llega con un precio alto, siempre es como si llevara una etiqueta sobre los hombros. Cada vez que entra al campo, todos miran eso. Es normal, pero yo no quiero añadirle más presión”, expresó el DT.

El plan de ‘Mou’ es claro, darle al colombiano situaciones que le permitan aparecer más, ganar confianza y mostrar el nivel que lo llevó hasta Lisboa. “Lo que quiero es generarle condiciones favorables, que se sienta cómodo y pueda mejorar partido a partido”, recalcó Mourinho, que considera clave al ex Palmeiras para su proyecto.

Mientras tanto, Ríos ya suma minutos importantes y empieza a consolidarse como opción de titular. Benfica, tras seis jornadas disputadas, se mantiene en el tercer puesto de la liga con 14 puntos, y la expectativa en torno al mediocampista de la Selección Colombia es que termine siendo pieza clave en el mediocampo lusitano.

