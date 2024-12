Nelson Deossa recibió la mejor calificación del Pachuca tras la final ante Real Madrid

Nelson Deossa sigue sorprendiendo en el mundo y con Pachuca se ganaron las miradas del planeta futbolero. El jugador de Marmato, luego de no llenar las expectativas en Colombia, ni en Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, ahora se lució ante Real Madrid, en uno de los torneos más importantes a nivel de clubes, que tuvo importantes novedades en la edición 2024.

