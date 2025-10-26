Ni Modric, ni Kroos: Un estudio aseguró que James Rodríguez es el mejor medio en la historia de Real Madrid

No caben dudas que uno de los fichajes estrella de los últimos tiempos en la Primera División de México es el de James Rodríguez por el León en este 2025. El colombiano llegó para sumar, con la ilusión de disputar el Mundial de Clubes 2025, algo que finalmente no sucedió.

Publicidad

Publicidad

ver también El verdadero motivo por el que Nacho Ambriz reemplazó a James Rodríguez ante Atlas

Pese a alguna molestia con el flamante entrenador de la Fiera, Ignacio Ambriz, no es ninguna novedad que el ex Real Madrid es uno de los futbolistas que más aporta en este flojo presente del equipo. Tras un correcto Clausura 2025, el equipo se desmoronó en el Apertura 2025, que derivó en la salida de Eduardo Berizzo.

El equipo no logra rodear bien a uno de los mejores jugadores sudamericanos de la última década, y uno de los mejores que ha pasado por el gigante español. Ahora, acorde a minucioso estudio, el futbolista es colocado como el mejor medio que pasó por los Merengues.

El futbolista ganó 9 títulos en Real Madrid en 125 partidos. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Y es que, acorde a un modelo propuesto por dos investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx) y la Complutense de Madrid (UCM), el colombiano es uno de los jugadores más eficientes que pasaron por el cuadro blanco. Lo propuesto por José Cordero y Daniel Santín tiene como objetivo que jugadores ganaron más en poco tiempo.

Así lo explicaron: “En lo que respecta a los centrocampistas, vuelve a repetirse un patrón interesante: los jugadores más productivos no son necesariamente los más recordados por el gran público. En el FC Barcelona, el ranking lo encabezan Seydou Keita y Cesc Fàbregas, mientras que en el Real Madrid lo hacen James Rodríguez y Claude Makélélé“.

Y continuaron: “Todos ellos lograron una gran cantidad de títulos en pocas temporadas. En cambio, leyendas como Xavi, Sergio Busquets, Kroos o Michel, pese a sus extraordinarias trayectorias, quedan por detrás en términos de productividad al haber prolongado mucho más su carrera en estos clubs“. El colombiano ganó 9 títulos en apenas 125 partidos jugados.

Publicidad

Publicidad

ver también Compañero de James Rodríguez revela su futuro en León para el 2026: “Me dijo que…”

¿Cómo está siendo el Apertura 2025 de James Rodríguez en León?

En lo que respecta a su rendimiento meramente futbolístico, el jugador de 34 años lleva disputados en el inicio de la temporada 2025-26 11 partidos, en lo que fue titular en 8 de ellos. Marcó 3 goles y 1 asistencia, pero su mayor aporte es la injerencia creativa en la ofensiva de los Esmeraldas.