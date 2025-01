Al Nassr hizo oficial el fichaje de Jhon Jader Durán, quien jugará en el equipo árabe hasta el 2030, siendo el fichaje más costoso en la historia de Colombia. El delantero pasó de la Premier League a jugar junto a Cristiano Ronaldo. El video de presentación generó todo tipo de comentarios.

Jhon Jader Durán se ganaría un promedio de 20 millones de Euros por temporada en Al Nassr, unos $80’700,000,000 millones de pesos colombianos. Una cifra casi imposible de igualar en Europa. Y es que convertir esta suma en pesos colombianos al mes sorprendió a más de uno.

Así presentó Al Nassr el fichaje de Jhon Jader Durán

El video llamó la atención de todos, pues fue muy sencillo y es que al parecer lo hicieron en un hotel de Europa donde presentó los exámenes médicos. No hubo tiempo para presentarlo a lo grande y así lo hicieron saber en una publicación bastante particular.

“No no no, calma, no hay tiempo para eso, pásame la camiseta, nos vemos el lunes”, fueron sus primeras palabras en las que mostró la camiseta y el dorsal que llevará en el Al Nassr, el ‘9’.

Mensualmente, Durán se ganará $7’300,000,000 millones de pesos colombianos. Ni Falcao, ni James llegaron a ganarse esta cifra en sus mejores momentos. Y sí, eran otros tiempos, pero es que ni siquiera Luis Díaz en el Liverpool se gana lo de Durán en el Aston Villa. Al día, Durán se ganaría 243’000.000.