James Rodríguez volvió a tener una actuación estelar con el Club León en México, y cuando parecía que no podían llegar más elogios, apareció la FIFA, y por medio de la cuenta oficial en X de la Copa del Mundo en español, hizo un cambio oficial que vieron más de 61.000 personas.

Con la confianza que le dio el entrenador Eduardo Berizzo al probar varios esquemas para sacarle el máximo provecho, James ya registra un gol, cuatro asistencias y 460 minutos en seis partidos con León en la Liga MX.

León no tuvo el mejor rendimiento contra Atlético San Luis, incluso Carlos Antonio Vélez señaló que había sido uno de los peores partidos desde la llegada de James Rodríguez, pero dos asistencias del ’10’ colombiano fueron claves para una victoria que hizo reaccionar a la FIFA.

James no solo fue elegido la figura de la victoria contra Atlético San Luis con 9.1 puntos de calificación, según el portal SofaScore, la Liga MX también decidió incluirlo en el once ideal de la séptima jornada del Torneo Clausura. Era inevitable que la FIFA no reaccionará.

James Rodríguez y el cambio que hizo la FIFA por su nivel en León

James Rodríguez con León en México. (Foto: Getty Images)

Durante la Copa América 2024, la Conmebol bautizó a James Rodríguez con el apodo ‘El Chico de la Poesías’. Y cómo no, si terminó con el récord de la mayor cantidad de asistencias (6) en una edición de este torneo continental. Sin embargo, la cuenta en X de la Copa Mundial FIFA redobló la apuesta y por el nivel que tiene en León hizo oficial que el apodo del ’10’ colombiano cambió. Ahora es: “El Chico de las Asistencias”.

Cambio en el apodo de James. (Foto: X / @fifaworldcup_es)

James reveló la clave de su buen rendimiento en León

“Bien, feliz. Un grupo que me ha acogido bien, el cuerpo técnico también. Estoy feliz en la ciudad también y eso se ve dentro del campo del juego (…) Cuando uno juega bien y cuando uno quiere es mucho más fácil. Feliz por eso”, le dijo James a ESPN para revelar la clave de su buen rendimiento en León.