Oficial: Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez sorprende al fútbol colombiano con su nuevo trabajo

El profesor Gómez no solo trabajará con la Selección Mayor, sino que también contribuirá al desarrollo de un modelo de juego integral que fortalezca todas las categorías de selecciones nacionales.

En el fútbol colombiano, uno de los entrenadores más reconocidos y que se ganó un lugar en la historia es Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. Incluso, el estratega paisa hizo historia no solo en el fútbol colombiano, sino en varios países del exterior. Su prestigio tuvo su efecto y marcó historia en países como Ecuador y Panamá.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.