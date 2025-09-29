Un partido de leyendas organizado por la Universidad Católica en Chile vivió momentos de gran tensión cuando el exarquero Patricio Toledo se desplomó en pleno césped tras sufrir un infarto. El incidente ocurrió durante el evento ‘Adiós Capitanes’, en el que se despedía a los ídolos Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.

La infortunada situación se presentó aproximadamente sobre el minuto 10′ del encuentro, cuando Toledo, de 63 años, se desplomó en el césped. De inmediato, compañeros y amigos corrieron a auxiliarlo, mientras que los asistentes al estadio se preocupan en las tribunas.

ver también Luto en el fútbol: arquero que recibió un golpe en pleno partido murió

Partido de leyendas por poco termina en tragedia: arquero se desplomó y fue reanimado

Uno de los primeros auxilios fue proporcionado por un compañero que le hizo respiración boca a boca. Luego ingresaron los médicos del estadio, quienes lograron reanimarlo en la cancha. Posteriormente, fue trasladado con urgencia a una clínica cercana al Estadio San Carlos de Apoquindo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Desde el hospital informaron que“Toledo ingresó en condición crítica tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, consecuencia de un infarto agudo de miocardio”. Se le practicó un procedimiento de revascularización coronaria en la Unidad de Hemodinamia, lo que contribuyó a estabilizarlo.

El parte médico señala que aunque su estado sigue siendo grave, presenta mejoría y está bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos. La familia autorizó la divulgación de su estado de salud, y agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, su esposa pidió respeto y solidaridad en las próximas horas, que son definitorias para la recuperación. “Las próximas 72 horas son clave para que salga del estado crítico… Gracias por su preocupación, les pido sus mejores energías”, expresó en redes sociales.