¿Qué canal pasa el partido de Al Wahda vs. Al Nassr con Cristiano Ronaldo por la Liga de Arabia Saudita?

El partido entre Al Wahda vs. Al Nassr, por la fecha 22 de la Liga de Arabia Saudita, se podrá ver en Colombia por el canal Win Sports a partir de las 11:00 am, hora colombiana. El compromiso se disputará en el Estadio Rey Abdul Aziz, de La Meca.

Alineaciones Al Wahda vs. Al Nassr con Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia

Cabe recordar que Al Wahda es último en la Liga de Arabia Saudita y de local, tendrá que soportar la visita de Al Nassr y la cúpula de Cristiano Ronaldo, que inmediatamente saltan como favoritos a la victoria. Asimismo, Durán no estará por tarjeta roja.

Mientras se acerca la convocatoria a la ‘Tricolor’, Jhon Durán va ajustando su perfil y se alista para ser nuevamente titular, luego de que no fuera convocado en ante el Persépolis de Irán, por la Champions de Asia, y ver la derrota y la tarjeta roja ante Al Ettifaq en la fecha pasada. El club árabe retoma la competencia y se verá las caras con Al-Wahda, club de La Meca y que no la pasa bien esta temporada.

Jhon Durán vive un sueño en el Medio Oriente y ahora es el jugador colombiano más caro en la historia de Colombia. Tras el ruido de su fichaje desde Aston Villa en la Premier League a Al Nassr saudí, no necesitó de adaptación para fortalecer la sociedad con Cristiano Ronaldo. Ambas estrellas se alistan para la fecha 22 de la Liga de Arabia Saudita.

