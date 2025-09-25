Este viernes 26 de septiembre, FC Juárez se enfrentará al Club León en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. El partido se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua desde las 8:00 p.m. hora colombiana. James Rodríguez podría ser titular.

León, que viene de empatar su partido anterior donde James Rodríguez fue protagonista anotando de penal, necesita una victoria para subir en la tabla de posiciones, por ahora ocupa la décima casilla con 12 puntos. Juárez, por su parte, suma 15 puntos y está en el séptimo lugar.

¿Qué canal pasa el partido de James Rodríguez entre Juárez y León?

Si bien las opciones oficiales para seguir los partidos de James Rodríguez en Colombia son limitadas, hay plataformas no oficiales que algunos aficionados usan. Caliente TV, Youtube, FutbolLibre y MagisTV son de las que se han mencionado para ver al ’10’ de la Selección Colombia.

Este partido es clave para León, pues con 12 unidades solo está en zona de repechaje, así que una victoria lo podría meter de lleno en la pelea directa por la liguilla. James Rodríguez, que seguramente será titular, será una de las piezas fundamentales para que León recupere ritmo.

Si bien, el colombiano no había tenido un buen arranque y varios rumores sobre una lesión preocupó al hincha de León, el ’10’ está en óptimas condiciones e ilusionó a la afición con un buen juego en el partido anterior.