¿Qué canal pasa el partido de Tigres vs. León de James Rodríguez?

El Club León se medirá ante Tigres por la jornada 8 de la Liga MX, en lo que será la búsqueda de continuar por el camino de la victoria, como lo hizo en su última presentación en la que le ganó a Querétaro, esto buscando en mantenerse en zona de clasificación, que es el gran objetivo que tiene el equipo para la primera parte del campeonato.

Para este compromiso estará disponible el mediocampista James Rodríguez, futbolista que consiguió la clasificación al Mundial de la Selección Colombia, tras tener una muy buena actuación en los duelos con Bolivia y Venezuela, siendo muy influyente en ambos juegos, razón por la que le llovieron elogios.

Precisamente por la intensidad, la cantidad de minutos que disputó y el desgaste del viaje, es que James no sería titular en el duelo de ‘felinos’, debido a que el entrenador Eduardo Berizzo buscaría cuidar a su ’10’ y capitán, por lo que lo enviaría al banco de suplentes, teniéndolo como alternativa y si ingresa o no, dependerá de cómo esté el trámite del partido.

Caber recordar que Rodríguez es uno de los principales líderes del cuadro ‘esmeralda’, siendo titular y muy influyente en el rendimiento futbolístico del equipo, por lo que prefieren no arriesgarlo y que pueda sufrir una lesión muscular que lo deje por fuera de las canchas varios partidos, razón por la que su busca cuidarlo.

¿Por dónde se podrá ver Tigre vs. León?

El partido entre Tigres ante el Club León por la jornada 8 de la Liga MX, se disputará en el estadio Universitario de la UANL a las 8:00 PM, hora colombiana, de este sábado 13 de septiembre, duelo que no tendrá transmisión televisiva para Colombia.

