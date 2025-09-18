James Rodríguez sigue dando de qué hablar en Club León, su inicio de temporada en el fútbol mexicano no ha sido el más destacado, sin embargo, los hinchas ya conocen de su calidad y lo que le puede aportar al equipo que necesita empezar a sumar de a 3.

El volante que viene de brillar con la Selección Colombia sabe que tiene que sumar minutos, subir su nivel y empezar a preparar lo que viene con el combinado nacional en el Mundial de 2026 que justamente se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué canal pasa Tijuana vs. León de James Rodríguez por la Liga MX?

Los colombianos se alistan para ver a James Rodríguez este viernes 19 de septiembre desde las 10:05 p.m. Se estima que el ’10’ del combinado nacional será titular para este compromiso.

Si bien las opciones para ver a James Rodríguez en el fútbol de México son limitadas, hay opciones para poder seguir de cerca sus partidos. Caliente TV en Youtube, FutbolLibre y MagisTV son algunas de las plataformas para observar al ’10’ de la Selección Colombia.

León, de James Rodríguez, está ubicado en la décima casilla con 11 puntos y -1 en la diferencia de gol. Está ubicado en los payoffs para las finales, pero saben que debe seguir sumando para posicionarse en los primeros lugares y mejorar lo hecho en la temporada anterior.

