Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Fútbol Internacional

¿Qué canal pasa Tijuana vs. León de James Rodríguez por la Liga MX?

Se estima que el '10' del combinado nacional será titular para este compromiso con el club mexicano.

Por Jhobirson Molina

LEON, MEXICO – MARCH 01: James Rodriguez of Leon looks on during the 10th round match between Leon and Tijuana as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Leon Stadium on March 01, 2025 in Leon, Mexico. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)
© Getty ImagesLEON, MEXICO – MARCH 01: James Rodriguez of Leon looks on during the 10th round match between Leon and Tijuana as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Leon Stadium on March 01, 2025 in Leon, Mexico. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

James Rodríguez sigue dando de qué hablar en Club León, su inicio de temporada en el fútbol mexicano no ha sido el más destacado, sin embargo, los hinchas ya conocen de su calidad y lo que le puede aportar al equipo que necesita empezar a sumar de a 3.

El volante que viene de brillar con la Selección Colombia sabe que tiene que sumar minutos, subir su nivel y empezar a preparar lo que viene con el combinado nacional en el Mundial de 2026 que justamente se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Esto dicen en México sobre el regreso de James Rodríguez al Club León

ver también

Esto dicen en México sobre el regreso de James Rodríguez al Club León

¿Qué canal pasa Tijuana vs. León de James Rodríguez por la Liga MX?

Los colombianos se alistan para ver a James Rodríguez este viernes 19 de septiembre desde las 10:05 p.m. Se estima que el ’10’ del combinado nacional será titular para este compromiso.

Publicidad

Si bien las opciones para ver a James Rodríguez en el fútbol de México son limitadas, hay opciones para poder seguir de cerca sus partidos. Caliente TV en Youtube, FutbolLibre y MagisTV son algunas de las plataformas para observar al ’10’ de la Selección Colombia.

Encuesta

¿Usted está viendo los partidos de James en México?

YA VOTARON 0 PERSONAS

León, de James Rodríguez, está ubicado en la décima casilla con 11 puntos y -1 en la diferencia de gol. Está ubicado en los payoffs para las finales, pero saben que debe seguir sumando para posicionarse en los primeros lugares y mejorar lo hecho en la temporada anterior.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
¿Y James? Titular de Tijuana vs. León por la Liga MX
Fútbol internacional

¿Y James? Titular de Tijuana vs. León por la Liga MX

“El desperdicio que es tener a James en León": el capitán de la Selección Colombia en el ojo del huracán
Fútbol internacional

“El desperdicio que es tener a James en León": el capitán de la Selección Colombia en el ojo del huracán

Esto dicen en México sobre el regreso de James Rodríguez al Club León
Fútbol internacional

Esto dicen en México sobre el regreso de James Rodríguez al Club León

Hernán Torres y un apodo a González por la crisis de Millonarios
Millonarios FC

Hernán Torres y un apodo a González por la crisis de Millonarios

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo