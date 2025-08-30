Es tendencia:
¿Qué canal transmite el partido del León de James Rodríguez vs. Querétaro?

El Club León buscará conseguir su segunda victoria en casa en el actual torneo.

Por Edynson Ruiz Rincon

James Rodríguez con el Club León.
El Club León se enfrentará a Querétaro por la jornada 7 de la Liga MX, compromiso en el que está necesitado y tiene la obligación de conseguir una victoria, ya que se medirá a uno de los equipos que está en el fondo de la tabla de posiciones, por lo que la hinchada que asistirá al estadio Nou Camp espera que los tres puntos se queden en casa.

Para este compromiso, se espera que el futbolista colombiano, James Rodríguez, esté en la alineación titular, teniendo en cuenta que ya se recuperó completamente de las molestias físicas que estaba presentando y en el último partido sumó algunos minutos en el terreno de juego, lo que es una buena noticia para el creativo.

Cabe recordar que este partido será importante para James, ya que le servirá para llegar con ritmo a los juegos que disputará con la Selección Colombia en las Eliminatorias, seleccionado al que se sumará tan pronto termine el compromiso en territorio mexicano, viajará a Barranquilla para llegar a la concentración de la ‘tricolor’.

A este duelo, León llega ocupando la novena posición en la tabla con 7 puntos en seis juegos disputados, mientras que Querétaro es puesto 17 con solamente 4 unidades conseguidas, razón por la que se espera que sea un juego abierto y con los dos equipos buscando la victoria, teniendo en cuenta las necesidades con las que llegan.

James Rodríguez con Club León. Foto by Leopoldo Smith/Getty Images.

Así se podrá ver León vs. Querétaro en Colombia

El partido entre el Club León vs. Querétaro por la fecha 7 de la Liga MX en el estadio Nou Camp, se podrá ver en Colombia por el canal Win Sports, a las 6:00 PM, hora colombiano, duelo en el que estará James Rodríguez y en el que se espera una buena presentación del mediocampista.

¿Podrá James anotar con León ante Querétaro?

Edynson Ruiz Rincon
