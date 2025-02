Roger Martínez fue uno de los artífices del título de Racing en la Copa Sudamericana 2024. El delantero colombiano hizo historia con el equipo argentino hace solo unos meses, pero su historia con la ‘Academia’ no acabó según lo esperado. El jugador ha salido a explicar por qué puso fin a su ciclo en el equipo de Avellaneda.

Racing puso fin a una larga sequía de títulos internacionales con su histórico triunfo en la Copa Sudamericana. Hubo 2 futbolistas colombianos que jugaron un rol sumamente importante en el proyecto de Gustavo Costas, que fueron Juan Fernando Quintero y Roger Martínez.

Por distintas circunstancias, tanto Quintero como Martínez ya no forman parte del plantel de Racing. Ahora, el delantero ha firmado con el Al-Taawoun de Arabia Saudita y ha conversado con César Luis Merlo sobre su salida del equipo argentino.

Roger Martínez explicó su salida de Racing

Roger Martínez rompió el silencio y reveló que la dirigencia del club no hizo mayores esfuerzos por retenerlo. “No sentí que me querían. No hicieron un esfuerzo para que me quedara. Ya necesitaba cambiar de aires, por eso preferí seguir mi carrera en otro lado“.

El jugador aclaró que el entrenador no tuvo que ver en esta situación”A mí Gustavo Costas siempre me hizo sentir importante, eso fue muy especial. En las vacaciones me llamaba y me decía: ‘Quiero que te quedes, sos importante. Mirá que vos hacés los goles importantes’“.

“Estoy muy agradecido con el hincha de Racing, toda la vida lo estaré. Me pone muy feliz haber convertido ese gol en la final de la Sudamericana porque es algo que lo voy a llevar siempre en el corazón, y yo sé que el hincha de Racing también” agregó.

