Salió a la luz: los votos de James Rodríguez y Nestor Lorenzo en The Best

The Best

Este martes 17 de diciembre se celebró en Qatar la gala de los premios The Best. Vinicius Jr. (Real Madrid) se llevó el premio al mejor jugador de la campaña 2023-2024. Luego de la ceremonia, se dio a conocer la lista de votantes, entre los que figuran James Rodríguez y Néstor Lorenzo como representantes de Colombia.

Publicidad

Publicidad

Luego de que Rodri se llevara el Balón de Oro, Vinícius Jr. se quedó con el premio The Best, que es organizado por la FIFA. El futbolista de Real Madrid se impuso en las votaciones ante jugadores como Rodri, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Lionel Messi, Lamine Yamal, etc.

Vale recordar que para este premio se suman los votos de los entrenadores de las selecciones nacionales masculinas, los capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas expertos en fútbol e hinchas a través de la página oficial de la FIFA.

Los votos de James Rodríguez y Néstor Lorenzo

Luego de la premiación de Vinicius, FIFA compartió la lista de votantes de la ceremonia por país. Los votantes de Colombia fueron el capitán de la Selección, James Rodríguez y el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo. Como periodista, el votante fue Fernando Diego Rueda Medina.

Publicidad

Publicidad

El podio de James Rodríguez está conformado por Vinicius, Dani Carvajal y Jude Bellingham, mientras que el de Néstor Lorenzo está conformado por Lionel Messi, Jude Bellingham y Vinicius. La votación del periodista fue Rodri, Vinicius y Lamine Yamal.

Publicidad

Publicidad

Así quedaron las votaciones para el The Best 2024

1- Vinicius Junior: 48 puntos

2- Rodri: 43 puntos

3- Jude Bellingham: 37 puntos

4- Dani Carvajal: 31 puntos

5- Lamine Yamal: 30 puntos

6- Lionel Messi: 25 puntos

7- Toni Kroos: 18 puntos

8- Erling Haaland: 18 puntos

9- Kylian Mbappé: 14 puntos

10- Florian Wirtz: 8 puntos

11- Federico Valverde: 4 puntos

Todos los ganadores del The Best

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modric

2019: Lionel Messi

2020: Robert Lewandowski

2021: Robert Lewandowski

2022: Lionel Messi

2023: Lionel Messi

2024: Vinicius Júnior

El XI ideal del año

Dibu Martínez

Carvajal

Rudiger

Ruben Dias

William Saliba

Bellingham

Rodri

Kroos

Lamine Yamal

Haaland

Vinicius