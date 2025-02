Tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo del León con James Rodríguez vs. Pachuca

Por si fuera poco, le dieron una brutal patada que era para roja directa y no admite discusión. En el tiempo de adición, James Rodríguez recibía un balón dividido, pero el jugador de Pachuca perdió la referencia de la pelota y a destiempo, levantó el pie tratando de tocar el balón. Le colocó los taches en la espalda al volante colombiano, casi en la zona baja de la cabeza. Tarjeta roja directa para Elías Montiel.

Fue un primer tiempo para el olvido. James Rodríguez estuvo lejos de su mejor momento y se podría decir que fueron los minutos más discretos del colombiano desde que está en el Club León. Poca intervención ofensiva, cero pases filtrados y varias pérdidas de balón ante la exigente marca de Pachuca, que no le daba espacio al 10 de la Selección Colombia.

