León consiguió un importante triunfo ante las Chivas Rayadas de Guadalajara por la fecha 4 de la Liga MX, resultado que lo pone en los primeros puestos del campeonato, en lo que fue nuevamente una muy aceptable actuación del futbolista James Rodríguez, el cual participó en los dos goles de su equipo y fue uno de los jugadores más destacados.

Publicidad

Publicidad

El mediocampista colombiano asistió a Jhonder Cádiz en el primer gol e inició la jugada del segundo tanto, por lo que fue muy influyente en el compromiso y ha demostrado que no ha necesitado mucho tiempo para ir adaptándose al equipo y sus compañeros, tema del que habló el entrenador de León, Eduardo Berizzo, quien se rindió en elogio a James.

El entrenador argentino aseguró que el ’10’ es un jugador top que no necesita de adaptaciones, que él mismo se exige mucho y se molesta cuando no acierta todos sus pases, además, resaltó que los delanteros de ‘La Fiera’ van a gozar de sus pases exquisitos y que es un jugador de con una lectura de juego impresionante.

ver también El lujo de James en la victoria de León vs. Chivas que sorprendió a más de 30.000 hinchas

“Los jugadores top no sufren adaptaciones, creo que ya interpretan nuestra manera de jugar y eso te lo podrá decir mejor él, que no queda contento con todos los pases que no llegan a destino. Es muy exigente con él mismo y quiere acertar todos los pases. Nuestra delantera va a valerse de un pase exquisito que te deja de cara al gol, saca el balón de una zona congestionada y lo libera a la otra parte con una gran pegada, con una gran capacidad de leer el juego”, expresó Eduardo.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez con León ante Chivas. Foto: Leopoldo Smith/Getty Images.

La adaptación de James

Sobre lo que ha sido la adaptación de James al equipo, Berizzo indicó: “Me parece que ha tenido una adaptación fantástica, principalmente al grupo humano de futbolistas, es uno más. Conversa con todo el mundo, se siente cómodo. Lo veo contento, comprometido con el equipo, presiona… Contento de tenerlo, tenemos que interpretar su juego, así como él se adaptó rápido a nosotros. También nosotros tenemos que leer su capacidad de leer el juego antes de ponerle la pelota a la espalda, de eso se va a valer también nuestro número nueve. Tanto Ayón con Jhonder son picadores profundos, así que contento de su temprana y rápida adaptación”.

Encuesta¿Te gusta el rendimiento que está´mostrando James en León? ¿Te gusta el rendimiento que está´mostrando James en León? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad