Terminaron sacando al DT: La denuncia pública contra los compañeros de James por la crisis de León

La era del entrenador Eduardo Berizzo en el Club León, de México, llegó a su fin en medio de una gran polémica. Todo parece indicar que al técnico, que avaló la llegada de James Rodríguez, le hicieron el famoso cajón por la denuncia pública que salió a luz contra los compañeros del ’10’ colombiano.

Una goleada contundente por 5-0 contra Xolos empezó a encender las alarmas. En ese encuentro no estuvo disponible James por una molestia en el tendón Aquiles, pero al partido siguiente se notó que el capitán de León sigue marcando diferencia.

Luego de aquel gol de penalti y la espectacular asistencia que lo llevaron a tener un partido perfecto de 10 puntos, según el portal ‘SofaScore’, en el empate 2-2 contra Mazatlán, James Rodríguez volvió a demostrar que es uno de los pocos que puede marcar diferencia en medio de la crisis de León.

En la derrota 2-0 contra FC Juárez, James fue el jugador mejor calificado del equipo con 7 puntos, según ‘SofaScore’, y fue uno de los pocos que se salvó de la denuncia pública que hicieron contra la mayoría de los jugadores de León. Terminaron sacando al entrenador Eduardo Berizzo.

La denuncia pública contra los compañeros de James por la crisis de León

James en la derrota de León vs. FC Juárez. (Foto: Getty Images)

“El lenguaje corporal de los jugadores dentro del terreno del juego son esfuerzos aislados nada más. No hay un refuerzo en conjunto para recupera la pelota y para ir pelear. Por lo menos enseñarle al rival que quieres competir… ¿No? Caminan muchos jugadores, no le veo un futuro ni cercano, ni lejano a este equipo de la ‘Fiera’ con el ‘Toto’ Berizzo”, fue la denuncia que hicieron en la transmisión del canal Fox contra los compañeros de James Rodríguez en la Liga MX.

Así despidieron al entrenador de James Rodríguez en León

Luego de llegar a tener una racha de 10 partidos invictos en el Torneo Clausura de la Liga MX, el rendimiento de León bajo el mando de Eduardo Berizzo cayó en el Torneo Apertura, llegó a cinco partidos consecutivos sin ganar y fue despedido con el siguiente comunicado: “Hoy (27 de septiembre) por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el fútbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el club, de común acuerdo”.