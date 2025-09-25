Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Fútbol Internacional

Titular de León para enfrentar a Juárez ¿Y James Rodríguez?

El equipo del colombiano viene de un empate en casa y ahora necesita sumar de a tres para subir en la tabla.

Por Jhobirson Molina

LEON, MEXICO – SEPTEMBER 23: James Rodriguez (R) of Leon looks on during the warms up before the 10th round match between Leon and Mazatlan FC as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Leon Stadium on September 23, 2025 in Leon, Mexico. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)
© Getty ImagesLEON, MEXICO – SEPTEMBER 23: James Rodriguez (R) of Leon looks on during the warms up before the 10th round match between Leon and Mazatlan FC as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Leon Stadium on September 23, 2025 in Leon, Mexico. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

James Rodríguez se alista para el partido de este viernes 26 de septiembre, en el que Club León visitará FC Juárez en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. El partido se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua desde las 8:00 p.m. hora colombiana. 

León, que viene de empatar su partido anterior donde James Rodríguez fue protagonista anotando de penal, necesita una victoria para subir en la tabla de posiciones, por ahora ocupa la décima casilla con 12 puntos. Juárez, por su parte, suma 15 puntos y está en el séptimo lugar.

¿Qué canal pasa el partido de James Rodríguez entre Juárez y León?

ver también

¿Qué canal pasa el partido de James Rodríguez entre Juárez y León?

Titular de León con James Rodríguez para enfrentar a Juárez

El partido más reciente entre estos dos se disputó el sábado 25 de noviembre y fue triunfo 1-0 de León. James Rodríguez anotó el gol, ahora, espera repetir la actuación de aquel partido y darle tres puntos que signifiquen una mejor posición en la tabla.

Publicidad

Portero:Óscar García.
Defensas: Stiven Barreiro, Pablo Bellón.
Volantes: James Rodríguez, Sebastián Santos, Salvador Reyes, Nicolás Fonseca, Rodrigo Echeverría.
Delanteros: Jordi Cortizo, Ismael Díaz, José Alvarado.

¿Qué canal pasa el partido de James Rodríguez entre Juárez y León?

Si bien las opciones oficiales para seguir los partidos de James Rodríguez en Colombia son limitadas, hay plataformas no oficiales que algunos aficionados usan. Caliente TV, Youtube, FutbolLibre y MagisTV son de las que se han mencionado para ver al ’10’ de la Selección Colombia.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
¿Qué canal pasa el partido de James Rodríguez entre Juárez y León?
Fútbol internacional

¿Qué canal pasa el partido de James Rodríguez entre Juárez y León?

Fuertes críticas por el nuevo error de Kevin Mier en México: le marcaron desde mitad de cancha
Fútbol internacional

Fuertes críticas por el nuevo error de Kevin Mier en México: le marcaron desde mitad de cancha

El apodo que Fox Sports le colocó al espectacular remate de James ante Mazatlán
Fútbol internacional

El apodo que Fox Sports le colocó al espectacular remate de James ante Mazatlán

La confesión que pone en duda el título de Santa Fe: "Estoy convencido"
Fútbol Colombiano

La confesión que pone en duda el título de Santa Fe: "Estoy convencido"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo