James Rodríguez se alista para el partido de este viernes 26 de septiembre, en el que Club León visitará FC Juárez en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. El partido se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua desde las 8:00 p.m. hora colombiana.

León, que viene de empatar su partido anterior donde James Rodríguez fue protagonista anotando de penal, necesita una victoria para subir en la tabla de posiciones, por ahora ocupa la décima casilla con 12 puntos. Juárez, por su parte, suma 15 puntos y está en el séptimo lugar.

Titular de León con James Rodríguez para enfrentar a Juárez

El partido más reciente entre estos dos se disputó el sábado 25 de noviembre y fue triunfo 1-0 de León. James Rodríguez anotó el gol, ahora, espera repetir la actuación de aquel partido y darle tres puntos que signifiquen una mejor posición en la tabla.

Portero:Óscar García.

Defensas: Stiven Barreiro, Pablo Bellón.

Volantes: James Rodríguez, Sebastián Santos, Salvador Reyes, Nicolás Fonseca, Rodrigo Echeverría.

Delanteros: Jordi Cortizo, Ismael Díaz, José Alvarado.

Si bien las opciones oficiales para seguir los partidos de James Rodríguez en Colombia son limitadas, hay plataformas no oficiales que algunos aficionados usan. Caliente TV, Youtube, FutbolLibre y MagisTV son de las que se han mencionado para ver al ’10’ de la Selección Colombia.