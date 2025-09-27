Tras la derrota ante Juárez, el técnico del Club León reveló una nueva lesión de James Rodríguez

James Rodríguez fue nuevamente titular con Club León ante Juárez oficiando como visitante. El colombiano no pudo hacer nada en la derrota que sufrió su equipo en el juego por la undécima fecha de la Liga MX y que lo dejó sufriendo en la tabla de posiciones. El 10 de la Selección Colombia poco se vio con efecto ofensivo y solamente se registra un tiro libre como la opción más clara.

Si bien, James Rodríguez fue el mejor jugador de la cancha para Club León, le faltó peso en el ataque y no estuvo bien rodeado para hacerle daño al rival y por lo menos haber sumado un punto en condición de visitante. El volante cucuteño intentó conectarse en el eje ofensivo, pero ‘La Fiera’ fue muy pálida en el último cuarto de cancha y Juárez fue superior.

El jugador de la Selección Colombia, al término del primer tiempo, tuvo un tiro libre desde el costado izquierdo. Cuando todos pensaban que iba a meter un centro, pues el ángulo no le daba para rematar al arco, James sacó un zapatazo con pierna izquierda que se fue cerrando, pero el arquero estuvo atento para sacar el balón al tiro de esquina y salvar a Juárez.

Con el 2-0, donde el delantero colombiano Óscar Estupiñán abrió el marcador para el Juárez, Club León se quedó con 12 puntos en la tabla y es décimo y está en zona de repechaje, pero depende de otros resultados, pues hay equipos que están cerca y podrían sumar. Además del mal momento del equipo y del volante, el técnico Eduardo Berizzo dio detalles de la nueva lesión que presentó James.

DT del Club León reveló nueva lesión de James Rodríguez

En rueda de prensa, luego de la derrota ante el Juárez, Eduardo Berizzo habló sobre el resultado y reveló la nueva lesión que tiene James Rodríguez, que así jugó en el estadio Benito Juárez y es un nuevo episodio que se presenta, tras lo que sucedió con el talón de Aquiles el fin de semana pasado.

Eduardo Berizzo con James Rodríguez. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

“James tenía dolores musculares, en su cintura, pero bueno, eso lo sabíamos previo al partido, pero se superó y estaba en condiciones de jugar. El punto es si jugamos bien o no, la gente que empezó el partido y lo continuo, es porque estaba apta, incluido James”, fue el reporte que dio Berizzo sobre el volante.

Con el tema de su cintura superado, James Rodríguez trabaja para que el León pueda recuperarse y escalar en la tabla de posiciones. Su próxima salida será en condición de local contra el Toluca, por la fecha 12 de la Liga MX.