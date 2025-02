Vélez defendió al jugador que le dio la patada de tarjeta roja a James: “No tuvo la intención”

ver también La sanción que recibirá el jugador que le dio “criminal” patada a James Rodríguez

Le dieron y no fue precisamente consejos… James Rodríguez volvió a ser titular en León, no tuvo el mejor rendimiento y fue uno de los protagonistas, sin querer queriendo, de una patada que terminó en tarjeta roja. ¡Carlos Antonio Vélez no dudó en reaccionar!

A pesar de las mil y una críticas de Vélez, el periodista de los canales Win Sports y RCN instaló la premisa que James encontró su lugar en el mundo con la llegada a la Liga MX, de México, porque “si no se lesiona y no hay conflicto va a poder jugar y con sus pinceladas técnicas va a destacar. No hay una gran exigencia física, hay espacio, no se corre mucho, intensidad media baja, muy diferente al fútbol europeo de clubes. Ideal para sus formas”.

Con esta narrativa sobre la mesa, Carlos Antonio Vélez no dudó en reconocer que fue una buena decisión de Win Sports haber comprado para Colombia los derechos de televisión de los partidos de León como local porque “James es un producto comercial que vende bien“.

En la victoria por 1-2 contra Pachuca en un partido por la primera fecha de la Liga MX que había sido aplazado, James Rodríguez recibió 6.9 puntos de calificación, según el portal SofaScore, inició la jugada del segundo gol de León y recibió una patada tan dura que el jugador que se la pegó terminó expulsado. Sin embargo, Vélez salió en defensa de Elías Montiel por el golpe al jugador colombiano.

Carlos Antonio Vélez defendió al jugador que le pegó una patada de expulsión a James

Patada a James Rodríguez en Pachuca vs. León. (Foto: X /@Terr_Esmeralda)

“Pachuca jugó con 10 hombres durante un tiempo completo porque Montiel, creo que se llama el pelado de 19 años, en una jugada acrobática creo que no tuvo la intención de golpear a James, pero casi le levanta la cabeza. Eso, obviamente, es más viral que el rendimiento mismo del jugador porque ha sido el partido con los más bajos registros de data de James lo hace que llegó allí, aunque jugó los 90 minutos. Es una jugada en la que ese muchacho levanta el pie para sacar una pelota en el aire y con la otra pierna hace un movimiento que le golpea la nuca a James. Eso pudo haber salido mal y feo. De verdad, la jugada como tal vista es feísima, pero uno se pone a detallar y no sé hasta que apunto haya sido una patada voladera exprofesa, pero ustedes saben que ese tipo de cosas se someten a todo tipo de interpretaciones”, dijo Carlos Antonio Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con León?

Va a tener rápido la revancha. James Rodríguez fue el quinto jugador de León con la calificación más baja tras la victoria contra Pachuca por, entre otros motivos, 39 de 49 pases precisos, uno de cuatro centros completados, cuatro de siete duelos ganados y 17 posesiones pérdidas. El próximo partido para que el ’10’ levante el nivel será León vs. Toluca del sábado 8 de febrero a las 8:00 P.M.

