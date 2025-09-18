¿Y James? Titular de Tijuana vs. León por la Liga MX

James Rodríguez juega este viernes con Club León y aunque su inicio de temporada en el fútbol mexicano no ha sido el más destacado, los hinchas ya conocen su calidad y lo que le puede aportar al equipo que necesita empezar a sumar de a 3 por lo que han hecho durante la temporada.

El volante de la Selección Colombia sabe que tiene que empezar a subir su nivel y preparar lo que viene con el combinado nacional en el Mundial de 2026 que justamente se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

León, de James Rodríguez, está ubicado en la décima casilla con 11 puntos y -1 en la diferencia de gol. Está ubicado en los payoffs para las finales, pero saben que debe seguir sumando para posicionarse en los primeros lugares y mejorar lo hecho en la temporada anterior.

James arrancaría en el 11 titular del entrenador Eduardo Berizzo y sería el encargado de comandar el medio campo, conectarse con sus compañeros y darle juego a un equipo que todavía no convence.

Portero: Óscar García.

Defensas: Pablo Bellón, Stiven Barreiro.

Volantes: Sebastián Santos, Salvador Reyes, Fernando Beltrán, Nicolás Fonseca, James Rodríguez.

Delanteros: Jordi Cortizo, Ismael Díaz, José Alvarado.

Si bien las opciones para ver a James Rodríguez en el fútbol de México son limitadas, hay opciones para poder seguir de cerca sus partidos. Caliente TV en Youtube, FutbolLibre y MagisTV son algunas de las plataformas para observar al ’10’ de la Selección Colombia.

