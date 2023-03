El partido entre La Equidad y Unión Magdalena dejó bastantes polémicas y muchas críticas en contra del juez central, Juan Pablo Alba, quien está en el ojo del huracán por el trabajo impartido en el partido en el estadio de Techo, donde terminó sacando siete tarjetas rojas y un montón de jugadas insólitas.

En rueda de prensa, Alex Mejía, referente del conjunto samario, entregó fuertes declaraciones en las que indica que “están acabando con el Fútbol Colombiano”, pues a su parecer fue un trabajo penoso el del central.

“Esto es una vergüenza nacional, le juré por mis hijos sagrados al árbitro que no le habíamos dicho nada. Esto no va a funcionar, es para todos los árbitros, esto no puede estar pasando en el fútbol. Nos destruyó el partido”, indicó Mejía.

Explicó que esta es una de las razones por las que a Colombia no le va bien en torneos internacionales: “Esto no puede estar pasando en el fútbol, hoy destruyó todo un sistema de Equidad y también nuestro porqué el partido estaba totalmente controlado. Por eso vamos a torneos internacionales y no pasa nada con nosotros…”

Por último le envió un mensaje claro y contundente al árbitro: “Ojalá que el señor Juan Pablo recapacite porque si estaba esperanzado en una escarapela FIFA, yo creo que hoy tiró todo a la basura”.