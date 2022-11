Alfredo Arias habló en rueda de prensa luego de la sorpresiva goleada recibida por Deportivo Pereira en condición de visitante. El conjunto ‘cardenal’ cayó 5-1 y complicó su clasificación a la final de la Liga Colombiana 2021-II.

El estratega hizo un balance del partido y reconoció los errores que cometió el equipo, se refirió a su salida, a lo que viene en la última fecha ante Millonarios, en donde busca definir su clasificación.

Sobre su salida no le gustó la pregunta del periodista cuándo le dijo si había influido en el rendimiento de sus jugadores la noticia de su salida a Uruguay: “es una pregunta que la verdad no merece respuesta. Al menos que alguien no entienda de fútbol, los jugadores no dependen de si se hace un anuncio o no, ni los rivales juegan mejor o no. Los partidos de fútbol se ganan jugando, a veces le damos demasiada importancia a cosas que no influyen. Pudo haber influido en mi decisión es que compliqué al presidente y que yo tuve que salir a aclarar cosas que hubiera querido hacer cuando terminara el campeonato. No tiene nada que ver con lo que pasó hoy”.

Ahora que no dependen de sí, Arias respondió sobre si cambian las condiciones para la idea que tienen planteada: "sí creo, ahora no dependemos de nosotros mismos y eso es lo único que cambia".

Por último, le envió un mensaje a la hinchada “el hincha sabe cuándo tiene que ir y hoy vino, pero nosotros fallamos. Ellos saben que tienen que ir; pasara lo que pasar hoy, teníamos que ir a ganar el clásico el miércoles. Confío en que estos muchachos se levanten de una derrota dura y corrijamos los errores”.