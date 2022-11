Alfredo Arias, entrenador de Independiente Santa Fe, habló en rueda de prensa luego del pálido empate que terminó sin goles ante Junior de Barranquilla en El Campín. El estratega le dio con todo al arbitraje que dejó de pitarles un penal claro dentro del área y que, sin una explicación clara, dejó muchas dudas sobre dicha jugada.

El estratega no se guardó nada y se refirió al penal y a la expulsión de Carlos Moreno que pudo influir en el marcador sobre el final cuando se le invalidó una jugada de gol al contrincante por fuera de lugar:

“hay cosas que se pueden mejorar, pero hay otras que no las puedo entrenar y perjudican a un equipo en la forma en cómo se equivocó hoy. Hace cuantos años estoy en esto y fue penal, la duda era si estaba en fuera de juego y la expulsión con la pierna que marca no es la que pisa. Un día el fútbol va a evolucionar y exjugadores van a arbitrar y se darán cuenta que con la pierna que ataca no hace la falta. Si esa hubiera pasado, estaría de acuerdo en la expulsión. Eso no lo puedo entrenar”.

Sobre su rival, fue contundente y dijo que no querían jugar: “en todas las jugadas intentas perder tiempo, desde el primer minuto. Capaz que ustedes no lo vieron. Quería que mi equipo ganar y Junior no quería jugar”.

Concluyó refiriéndose a su equipo y al juego mostrado: “tenemos que mejorar de tres cuartos para adelante. Nos faltó acompañar más a nuestro delantero centro. Dejamos muy solo a Wilson de tres cuartos para arriba. Hicimos tantas cosas bien que hoy que me da orgullo ver a mis jugadores”.