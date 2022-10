Alfredo Arias se despachó en rueda de prensa luego de vencer a Envigado en el último minuto y de paso calentó el clásico ante Millonarios. El estratega ‘cardenal’ se refirió a los errores de su equipo y el tiempo que ha tenido para corregirlos. Además, le envió un mensaje a su hinchada para que los acompañen masivamente en el próximo partido.

Rueda de prensa de Alfredo Arias. Escuchar desde el minuto diez.

Sobre el proceso al frente de Independiente Santa Fe, expresó: “el análisis del último tercio no es favorable en cuanto a la toma de decisiones, nos equivocamos y en el primer tiempo tuvimos chances de cristalizar opciones que generamos, pero nos estamos equivocando. No puedo poner los mismos 11 de un partido a otro e incluso algunos que vuelven no están al 100%, entonces hay que cambiarlos y la estabilidad tiene que ver con la regularidad que pueda tener el equipo, hasta ahora no hemos podido”.

Sobre el clásico del próximo miércoles ante su eterno rival, Arias fue desafiante y se burló sobre la frase que dio de qué hablar en los últimos días de que a Millonarios le quedaba pequeña la Liga: “Ojalá que me escuchen los buenos hinchas y que vengan a alentar a sus muchachos, jugamos según todo el mundo ante el mejor equipo, al que le queda chica la Liga, espero que los hinchas de mis jugadores me estén escuchando, que vengan porque vamos a dejar todo en esa cancha”.

Si Independiente Santa Fe gana el partido, igualaría a Millonarios en puntaje. Por ahora, los ‘cardenales’ son quintos con 25 puntos y +1 en la diferencia de gol, mientras que los ‘embajadores’ son líderes con 28 unidades y +12 en la diferencia.