Así fue el tiempo efectivo de los equipos en cuadrangulares: Millonarios no fue el mejor

Finalizados los cuadrangulares de la Liga Colombiana, donde los clasificados a la final fueron Nacional y Tolima, se dio a conocer la tabla de tiempo efectivo, donde sorprendentemente Millonarios no fue el mejor, pero los cuatro primeros hicieron parte del grupo A.

Muchas de las críticas al Fútbol Colombiano pasan por la ‘quemadera’ de tiempo por parte de los jugadores, quienes, dependiendo el resultado, aprovechan para ganarse unos minutos de más.

En estas finales fue un tema que dio mucho de qué hablar. Tras lo sucedido en el partido Millonarios vs. Junior y Millonarios vs. Nacional, donde, sobre todo en el juego entre bogotanos y barranquilleros, el equipo visitante no quiso jugar al fútbol, perdió todo el tiempo que pudo para conseguir un empate.

Increíblemente, los ‘embajadores’ fueron segundos detrás de Bucaramanga. Los ‘leopardos’ tuvieron un tiempo efectivo promedio por partido de 52:31, mientras que los capitalinos 52:15.

Los finalistas Nacional y Tolima registraron 52:07 y 51:55, respectivamente. Los últimos cuatro fueron parte del cuadrangular B. Independiente Medellín tuvo un promedio de 50:27, seguido de La Equidad con 49:55. Envigado fue séptimo con 49:16.

Junior, que hasta la última fecha peleó por llegar a la final, fue el equipo que menos quiso jugar al fútbol. El club con una de las nóminas más caras del país registró un tiempo efectivo por juego de 48:21.

