Este lunes 3 de enero, la Dimayor llevó acabo el respectivo sorteo y explicación de formato para la Copa BetPlay 2022. Los primeros equipos que entrarán en acción, como ya viene siendo costumbre, son los equipos de segunda división en la Fase I. Estas primeras llaves ya quedaron completamente definidas.

El formato de la Copa Colombia seguirá siendo el mismo de los últimos años. En primer lugar, los equipos de la B buscarán los primeros siete cupos de clasificación para jugar la Fase II y comenzar a enfrentarse contra los equipos de la Primera A.

En esa segunda instancia entran a participar los 12 clubes de la máxima división que no lograron clasificarse a torneo internacional en 2022. Además, ahí también estará sembrado el equipo de Boyacá Chicó, que por ser el mejor reclasificado de la 'B' en 2021 no tendrá que participar desde la Fase I. Se jugarán un total de 8 llaves entregando un total de 8 clasificados.

Para la Fase III, los ocho equipos clasificados de la ronda anterior entrarán en un nuevo sorteo y allí se medirán contra los 8 clubes que ya están sembrados ahí por clasificar a torneos Conmebol en 2022. Esos son Tolima, Cali, Millonarios, Nacional, Junior, América, Equidad e Independiente Medellín.

Así quedó la Fase I para la Copa BetPlay Dimayor 2022:

Llave A: Boca Juniors vs. Fortaleza

Llave B: Tigres FC vs. Leones de Itagüí

Llave C: Quindío vs. Bogotá FC

Llave D: Orsomarso vs. Llaneros

Llave E: Atl. Huila vs. Cartagena

Llave F: Valledupar FC vs. Atlético

Llave G: Real Santander vs. Barranquilla FC