Luego de la jornada de clásicos, Millonarios y América de Cali fueron dos de los equipos que lograron quedarse con la victoria en sus respectivos duelos regionales. Los Azules siguen aumentando su considerable ventaja en el liderato de la Liga colombiana, mientras que el Rojo caleño levantó su nivel con Alexandre Guimaraes y quiere alcanzar la cima de la tabla donde están los bogotanos.

Por ese contexto y la enconada rivalidad que hay entre ambas escuadras, ya hay mucha expectativa por lo que pueda pasar en el duelo que tienen programado para el próximo 24 de septiembre. El partido será en El Campín de Bogotá, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2022-II. El primero en ponerle picante a este cruce fue Carlos Sierra, referente de América y jugador que se ha convertido en la pesadilla de Millos en los últimos años.

El mediocampista estuvo charlando con el programa 'El VBAR', de Caracol Radio, y allí se puso sobre la mesa un interesante debate. ¿Cuál es la mejor dupla de mediocampistas que hay actualmente en el FPC? Compararon a Carlos Sierra y Juan Portilla (América) con Larry Vásquez y Juan C. Pereira (Millonarios). El jugador del cuadro caleño se refirió al tema y le mando un mensaje a los dos jugadores del equipo Embajador.

"La respuesta la podemos dar el 24 de septiembre que nos enfrentamos los 2 en Bogotá. Es un bonito duelo y yo estoy listo para que se decida en la cancha".

Antes de ese duelo, Millonarios y América tendrán que afrontar otros duelos y el fixture de ambas escuadras es el siguiente:

Millonarios:

vs. Medellín (semifinal vuelta, Copa Colombia 2022)

vs. Once Caldas (Fecha 11, Liga BetPlay)

vs. Junior de Barranquilla (Fecha 13, Liga BetPlay)

vs. América de Cali (Fecha 14, Liga BetPlay)

América de Cali:

vs. Ind. Medellín (Fecha 11, Liga BetPlay)

vs. Deportivo Pereira (Fecha 2, aplazado; Liga BetPlay)

vs. Patriotas (Fecha 12, Liga BetPlay)

vs. Deportes Tolima (Fecha 13, Liga BetPlay)

vs. Millonarios (Fecha 14, Liga BetPlay)