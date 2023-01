Este viernes Dimayor dio a conocer el fixture de la Liga Colombiana 2023-I. Luego de realizarse el sorteo de las diferentes competencias, se supo cómo se jugaría la primera fecha que se disputará la semana del 25 de enero. Si bien, no hay horarios definidos, ni transmisión establecida, ya se sabe cómo se disputarán todos los partidos del todos contra todos.

El sistema de competencia se mantendrá como venía en el 2022. Se jugarán 20 fechas para definir a los ocho clasificados y estos partidos irán hasta el 14 de mayo, luego se disputarán cuadrangulares que están estipulados para llevarse a cabo del 21 de mayo al 18 de junio. La fecha de clásicos será en la jornada diez.

Los apasionantes clásicos regionales se jugarán de la siguiente manera: Atlético Nacional vs. Millonarios, fecha 8. Atlético Nacional vs. América de Cali, fecha 14. Millonarios vs. América de Cali, fecha 16.

Así quedó el fixture completo