El conjunto Azucarero no parece levantar su rendimiento y empieza a correr peligro su proyecto deportivo en primera división. La tabla del descenso empezó a ser una preocupación más para el equipo que dirige Jorge Luis Pinto.

La actualidad del Deportivo Cali preocupa mucho y no es para menos. En primer lugar, el conjunto vallecaucano no logra superar la crisis de competitividad que arrastra desde 2022, justo después de coronarse campeón de la Liga colombiana, a finales de 2021. A nivel financiero, es de conocimiento público que las cuentas no dan y es uno de los equipos del FPC con serios problemas de pago a sus jugadores y colaboradores. A todo eso se le añade un nuevo dolor de cabeza: la tabla del descenso.

Tras siete fechas de la Liga BetPlay 2023-I, y con solo un partido pendiente, Deportivo Cali otra vez está hundido en la tabla de posiciones. Ocupa la casilla 17 de la clasificación, con tan solo 6 puntos conseguidos, de 21 disputados. Una vez más, tendrá que apelar a un milagro deportivo para lograr clasificarse a las finales del primer semestre de la actual temporada en el fútbol profesional colombiano.

La cuestión es que los malos resultados que tiene desde el año pasado ya tienen al Deportivo Cali cerca de la cuerda floja en la tabla del descenso. Con un promedio de 1.21, el Azucarero ha caído al puesto 15 y está a solo tres puestos de la zona en la que los clubes, a final de cada año, pierden la categoría para irse a jugar a segunda división. Aún tienen un buen margen con respecto a los equipos que tienen peor promedio, pero la actualidad deportiva del equipo que lidera Jorge Luis Pinto tampoco brinda mucha esperanza, sobre todo para los hinchas.

Por supuesto, Deportivo Cali todavía está a tiempo de revertir esta mala situación y no correr ningún tipo de riesgo con el descenso en el FPC. Para soñar con las finales de mitad de año en Colombia, están obligados a ganar la gran mayoría de juegos que tiene por delante (en total, 13 juegos le queda por disputar la fase del 'Todos contra todos'). Si quieren meterse en la pelea por el título, deben volver a la senda de la victoria y esto tendría un impacto positivo en la otra tabla, para alejarse de la zona que quita la categoría de primera división.