Junior de Barranquilla viene mejorando desde la llegada del ‘Bolillo’ Gómez. Desde el día uno se le vio cambio al estilo de juego y a la nómina, los resultados fueron llegando y en la actualidad se encuentra en el grupo de los ocho, está séptimo con 24 puntos, sin diferencia de gol y con todas las posibilidades de seguir avanzando.

El entrenador del conjunto ‘tiburón’ ha trabajado con el plantel que le entregaron, pues claramente no fue la que él armó o quiso, por lo que espera tener para la próxima temporada un plantel más acorde a lo que piensa y a su forma de trabajar.

Uno de los nombres que más llama la atención del estratega, es el de Roger Martínez, quien tiene gran experiencia en fútbol internacional, así lo expresó en rueda de prensa previo al partido ante el Once Caldas en Manizales: “Me gustaría Roger, pero aún no tocamos nombres. También me gustaría tener a Messi, que ya va a terminar contrato”.

Si bien no quiso entrar en detalles, dejó ver que quiere armar un equipazo para el otro semestre, pues traer a este delantero no es una tarea fácil. Según Transfermarkt, portal especializado en el valor de los futbolistas, Roger tiene un precio de dos millones de euros.

De darse tampoco sería una sorpresa para uno de los equipos que está acostumbrado a contratar con altos valores, caso Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Juan Fernando Quintero, entre otros.