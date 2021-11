Deportivo Pereira sufrió una de las derrotas más contundentes del semestre ante el América de Cali, es por esto que los hinchas ‘matecañas’ han expresado su malestar, pero lamentablemente la situación ha pasado el límite y hasta algunos jugadores han sufrido amenazas.

Así es el caso del delantero José ‘Trencito’ Valencia, que por medio de sus redes sociales denunció que ha sido amenazado por haber saludado y abrazado a algunos jugadores del América de Cali al finalizar el encuentro.

"Buenos días hinchada y mundo 'matecaña'. En las últimas horas he sido víctima de amenazas e insultos solo porque al final del partido entre Pereira y América saludé, hablé y me abracé con amigos de mi pueblo donde crecí y me crié", contó inicialmente Valencia.

El atacante contó que algunos de los jugadores que saludó fueron compañeros suyos cuando jugó en la Selección Bogotá, y agregó que está muy comprometido con la causa del equipo pereirano.

“Adrián Ramos, Lucumí, Luis Paz, entre otros como el arquero Novoa, que compartimos en una Selección Bogotá hace años. Quiero reiterar que me siento ciento por ciento identificado con el club Deportivo Pereira”.

Finalmente, Velencia invitó a los aficionados a no mal interpretar las cosas y aseguró que a él y sus compañeros también lo han afectado los flojos resultados de las últimas semanas.