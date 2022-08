Deportivo Cali sufrió una muy dura derrota en condición de local por 0-3 ante Envigado, resultado que deja muy mal parado al entrenador Mayer Candelo en medio de la polémica por no convocar a Teófilo Gutiérrez.

Tras el penoso resultado, el técnico del cuadro 'azucarero' habló con los medios de comunicación y como era de esperarse, fue consultado por la ausencia de 'Teo', a lo que Candelo se mostró esquivo sobre el jugador.

"Yo tengo que hablar de los 18 jugadores que estuvieron hoy, no de los que no están, no puedo decir que perdí por Teo o que gané por Teo, no es viable hablar de los que no están", dijo el 'timonel' del cuadro vallecaucano.

Además, Mayer se echó toda la responsabilidad del pésimo partido y estrepitoso resultado que mantiene al Cali en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga Colombiana.

"Yo soy el responsable, por eso vine solo y aquí no hay excusas... no me han entendido el mensaje o no han captado mi idea", sentenció Candelo.