El delantero Carlos Bacca dio una entrevista para El Heraldo y allí el jugador expresó la razón que alejó su fichaje de Junior de Barranquilla. El jugador estuvo en la baraja de candidatos en el rojiblanco, pero lastimosamente se le presentó un problema y la negociación no se pudo dar.

Expresó que mantenía diálogos con el anterior entrenador, Arturo Reyes, él era la clave para que su fichaje se pudiera dar, comentó que hablaba bastante con el entrenador y si hubiera continuado, seguramente las negociaciones se darían. Se cambió de técnico y los todos los planes cambiaron.

Eso sí, se vio muy ilusionado con un posible regreso a Junior de Barranquilla, estuvo unos días en Colombia y en sus palabras, dejó las puertas abiertas en el club barranquillero. Parece que será inminente su retorno al club rojiblanco en un futuro no muy lejano. Parecía este mercado, una remota esperanza, pero las prioridades fueron diferentes.

"Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron. Era con el único que hablaba en su momento, cuando era técnico del equipo. Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto. Lo veníamos hablando, las cosas estaban avanzadas, pero bueno, Arturo no siguió y ahí quedó la cosa, pero con ningún directivo hablé. No tuve la posibilidad", dijo Carlos Bacca a El Heraldo.