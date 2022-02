En rueda de prensa, Rafael Dudamel volvió hacerse protagonista luego de que realizara un nuevo ataque contra las actuaciones arbitrales, ya que según él están afectando directamente al Deportivo Cali. Tras perder 0-2 con Millonarios en el Palmaseca, volvió arremeter como ya lo hizo en 2021 con el famoso episodio de la tablet.

"No me está gustando la manera como nos están manoseando ¡nos están manoseando! Hoy ante la más mínima acción nos amonestaron... Lo que no se puede perder el arbitraje es la imparcialidad. Es lo único que nosotros pedimos y hoy nos sentimos manoseados", aseguró el entrenador.

Tras esto, el periodista Carlos Antonio Vélez, en su editorial de Palabras Mayores, en Antena 2, cargó contra el DT: “Cali es un equipo plano, vacío y que tiene mucho jugador nuevo, y hay que decir las cosas como son, al que le caiga el guante que se lo achante y el que sienta aludido lo lamento, Cali viene de ser campeón la base de ese título viene de un técnico que se fue y es Arias”.

Y agregó: “A mi no me van a decir luego de 50 años en este negocio, que el técnico de los últimos 10 partidos fue el que resolvió el problema, no hombre le equipo venía ya con una arquitectura y una idea y había tenido altas y bajas y después tuvo un envión motivacional”.