Jackson Martínez finalmente no jugará en el Deportivo Independiente Medellín, debido a que no hubo un acuerdo entre los directivos y el jugador en lo económico, por lo que el futbolista buscará otros caminos.

Inicialmente, se aseguró que 'Cha, Cha, Cha' había pedido mucho dinero, mientras que otros aseguraron que el DIM le había ofrecido muy poco dinero al experimentado atacante con larga trayectoria en el fútbol de Europa.

Sobre el tema habló Gustavo Gallo en una entrevista para 'FutbolRed', allí salió a aclarar que Martínez no pidió una cifra exorbitante como se dijo, que, por el contrario, era un salario que podía pagar tranquilamente el 'Poderoso'.

“Es increíble, sacaron cifras de 300 millones, que si pidió 150 y eso es mentira. No sé de dónde sacan esa información, son datos tomados de los chismes de la calle. La cifra real está muy por debajo de 150. Él llegó hasta 80 y de ahí se bajó. Yo le aseguro que más del 50% de los jugadores del Medellín ganan más de ese salario, no es inalcanzable”, dijo Gallo.

Además, el empresario lamentó que desde el equipo 'rojo' de Antioquia, hayan tratado de esa manera a uno de los ídolos de la institución.

“Yo le insistí que viniera, que los hinchas me hablaban. Le decía, me imagino ese estadio lleno, usted haciendo goles. Me da pena haber insistido tanto. A quién no le va a dar pena que Medellín trate a un ídolo de esa manera, queda uno muy aburrido”.

Finalmente, Gustavo aseguró que Jackson está en Colombia a la espera de una oportunidad que tiene de llegar a un equipo grande del FPC, pero en el caso de no concretarse, el jugador se devolvería para Portugal.