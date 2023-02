Es oficial: Millonarios no será sancionado por retirarse del duelo ante Tolima en Ibagué

Lo que empezó siendo una versión en las últimas horas, terminó por confirmarse como noticia oficial desde la Dimayor. En la última Resolución que entregó la organización se confirmó que Millonarios no recibirá ningún tipo de castigo, sanción o multa por la decisión de retirarse del partido ante Deportes Tolima alegando "falta de garantías", en la Fecha 4 de la Liga BetPlay 2023-I.

Finalmente, las palabras de David Macálister Silva y los dirigentes de Millonarios se hicieron realidad. El club Embajador marcó un precedente luego de que uno de sus jugadores fuera agredido por un hincha en el estadio Manuel Murillo Toro. Una vez se presentó el lamentable episodio de violencia, la plantilla del equipo bogotano decidió retirarse del campo de juego. En voz de su capitán, argumentaron que no había garantías para disputar ese duelo y debía primar la solidaridad con Daniel Cataño, jugador que fue golpeado por un hincha del Tolima.

Al final, la Comisión Disciplinaria se refirió a este hecho en particular y según informaron, en mediación con la Dimayor, Millonarios recibió el aval para retirarse del partido por la agresión a uno de sus jugadores. Por esa razón, la decisión del conjunto Embajador no tipifica ninguna violación al reglamento del fútbol colombiano y no será sancionado por retiro, abandono o renuncia a un partido oficial de la Liga colombiana.

+ Más detalles de la más reciente Resolución publicada por la Dimayor:

Investigación a Deportes Tolima... ¿Y la sanción a Daniel Cataño?

Según la Resolución publicada por la Dimayor, la Comisión Disciplinaria abrió una investigación contra Deportes Tolima por los hechos ocurridos en Ibagué, antes del juego contra Millonarios. En este aparto, podrían caer sanciones económicas contra el club y una posible suspensión parcial de tribunas del estadio Manuel Murillo Toro por la invasión de un fanático al terreno de juego.

Por último, quedó en el limbo la posible sanción a Daniel Cataño, jugador agredido y que luego fue expulsado por Wilmar Roldán, antes de dar inicio al partido. En la Resolución no apareció reporte de esta tarjeta roja que le mostró el árbitro al mediocampista antioqueño. Por ahora, lo único que se sabe con certeza es que el futbolista fue citado en Ibagué a rendir declaratoria ante la Alcandía Municipal de Ibagué. Fuentes cercanas a Millonarios aseguran que el jugador, posiblemente, no se presentará a esta citación.