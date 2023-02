Junior de Barranquilla es tendencia en Colombia no solo por los malos resultados en la Liga, sino también por las declaraciones del exjugador Alberto el 'Mudo' Rodríguez, que dio una picante entrevista para medios peruanos en donde confiesa que nunca quiso jugar en el equipo 'tiburón', que no sabía que era un grande del país y que debió pedir más salario cuando lo contactaron.

El exjugador de la Selección de Perú dijo: “Yo no quería ir la verdad, pero me insistían y yo dije, ‘voy a pedirles como para que me digan ‘no’, y cuando les digo me dijeron que estaba todo listo... hubiera pedido más (risas)”. Sus palabras no demoraron en hacerse virales y en generar molestias en los hinchas del Junior.

Los aficionados no demoraron en enviarle mensajes al exdefensor: "Que vaina... Acá no hablaba, era "Mudo", sí Alberto "Mudo" Rodríguez. Ahora, se le da por contar las historias... Aquí, no dejó huella, pasó incógnito, se lesionaba todas la semanas, era flojo, estaba pensando en el Mundial y se fue escondido. Embustero", son algunas de las opiniones de la gente.

Además, criticaron la gestión de los directivos del equipo, asegurando que traen a cualquier jugador por el nombre, sin importar el valor y su profesionalismo: "El Mudo Rodriguez futbolista es un ratero ,directivos de Junior aprendan ,por que hoy en el equipo hay un montón de rateros".