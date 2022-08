Tras las polémicas palabras de Jarlan Barrera, las reacciones en Junior de Barranquilla no paran.

Este señor sí que destroza por completo a Jarlan: "No se llora como mari#*"

Tras las polémicas palabras de Jarlan Barrera, las reacciones en Junior de Barranquilla no paran. El volante confesó que no se cambia por nadie en Atlético Nacional y le mandó duras 'pullas' a su exequipo. En la Costa Caribe no cayeron para nada bien las declaraciones y le llueven las críticas.

"Jugar en el mejor equipo de Colombia era un sueño que tenía desde hace rato, lo sentía cuando estaba en Junior, donde perdíamos finales, donde el sentimiento de llorar era diferente porque una salía llorando, pero era perdiendo las finales", dijo Jarlan Barrera y todo explotó.

Tras las reacciones, más en contra que a favor, ahora el turno fue para Luis Grau, una leyenda del Junior de Barranquilla que fue campeón de Colombia con aquella banda de Oswaldo Mackenzie, Francisco Cassiani y 'El Pibe', entre otros, mismo equipo que fue semifinalista de la Copa Libertadores en la década del 90'.

Ahora, es el asistente técnico de Juan Cruz Real. Este señor, del corazón juniorista, habló y no le perdonó nada a Jarlan Barrera y con una foto en sus redes sociales, dijo: "No se llora como marica lo que no defiendes como hombre", lo que volvió a dejar al volante de Nacional en el ojo del huracán.