Finalizado el mercado de fichajes de jugadores con contrato en la Liga Colombiana, varios equipos ya armaron sus plantillas para buscar sus objetivos de este semestre. Según Transfermarkt, portal especializado en valores del marcado para fútbol, Millonarios, Nacional y Junior son los equipos con las nóminas más valiosas del país.

En Bolavip hacemos un repaso de los diez centrales más costosos de la Liga con los últimos precios actualizados. Increíblemente, Millonarios, equipo criticado por la ausencia de refuerzos, cuenta con tres jugadores en esta lista. También aparecen dos defensas de Junior y uno de Nacional, Tolima, Bucaramanga, Cali y América.

TOP 10

Andrés Llinás - Millonarios

El central de Millonarios encabeza la lista con un precio con un precio de 2,0 millones de euros, siendo también uno de los jugadores más costosos de toda la Liga. Sus recientes campañas con el 'embajador' y procesos con la Selección Colombia lo ponen como uno de los mejores defensores del país.

Sergio Mosquera - Tolima

El capitán de Tolima es el segundo jugador de la lista con un valor en el mercado de 1,8 millones de euros. El jugador de 28 años es el líder de la zaga del equipo de Hernán Torres, su nivel lo ha llevado subir en precio y en importancia como jugador en el rentado nacional.

José Ortiz - Junior

El nuevo refuerzo del 'tiburón' es el tercero en la lista, con un valor de 1,7 millones de euros. Llegó procedente de Independiente Santa como jugador libre. Su buen desempeño lo ha ido llevando a estar en los ojos de los más grandes, pero temas de disciplina lo han dejado despegar como se espera.

Óscar Vanegas - Millonarios

Es nuevo refuerzo de Millonarios, no ha debutado con el cuadro 'embajador', pero su precio es de 1,5 millones de euros. Viene procedente de Toluca de México, donde no se pudo consolidar, pero cuenta con experiencia en el Fútbol Colombiano, lo que le da un plus.

César Haydar

Es el quinto en la lista con un valor en el mercado de 1,2 millones de euros. El joven jugador de 21 años viene de vestir los colores de Bragantino en Brasil, no tuvo mucha participación y espera sumar minutos en el 'tiburón' donde ya estuvo antes de viajar al exterior.

Juan Pablo Vargas

El jugador de Millonarios y la Selección de Costa Rica completa una de las mejores parejas de centrales de la Liga junto a Llinás. Su valor en el mercado es de 1,0 millones de euros, y no es para menos, pues su nivel alto es constante y fue protagonista con su país en la clasificación al Mundial de Catar 2022.

Jorge Marsiglia - Cali

El defensa de Deportivo Cali es séptimo en la lista con un valor de 1,0 millones de euros. En medio de la crisis futbolística que vive el equipo, es uno de los que siempre se destaca.

Emanuel Olivera - Nacional

El central de Nacional es octavo con el mismo valor de Vargas y Marsiglia. El central fue uno de los referentes de la defensa del cuadro 'verdolaga' que se coronó campeón del semestre anterior. Sin llegar a ser un jugador técnico, su carácter y compromiso lo llevaron a consolidarse en la posición.

Francisco Meza - Bucaramanga

El central llegó para reforzar al 'leopardo'. Su valor es de 900 mil euros y es un jugador experimentado que viene de Independiente Santa Fe. Conoce muy bien el fútbol de nuestro país y ya ha tenido bastante rodaje en el balompié internacional.

Marlon Torres - América

El jugador de América cierra la lista con un precio de 900 mil euros. Es el referente en la zaga posterior y uno de los mejores jugadores del equipo en medio de la crisis. Las lesiones han hecho que sea irregular, pero su categoría lo hacen dueño de la posición.