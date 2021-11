Parece que las heridas que abrió Álvaro Montero en el Deportes Tolima serán difíciles de cerrar, luego de que el arquero decidiera firmar con Millonarios para ser nuevo arquero durante los próximos tres años, desde el 2022, y anunciarlo oficialmente cuando el campeonato todavía no ha terminado.

Ya el equipo realizó un comunicado oficial en el que expresó: "no compartimos la manera en la que fue anunciado el nuevo vínculo laboral de nuestro jugador, quién tiene contrato vigente con nuestra institución hasta el 31 de diciembre del presente año. Hacemos un llamado a mantener las buenas maneras, y más aún cuando nos encontramos en un marco de competencia directa como los es la Liga BetPlay 2021-II".

Pero no solo los directivos del club se sintieron mal por la decisión de Montero, si no que sus compañeros también se expresaron en las redes sociales y Juan Fernando Caicedo, delantero y figura del Deportes Tolima, cargó contra el portero en su cuenta de Instagram o al menos así tomaron todos la imagen que publicó en su cuenta.

"Que la desesperación no te convierta en un traidor porque necesidad tenemos todos, lealtad pocos", fue la frase que puso Caicedo e hizo explotar a todos en las redes sociales. Cabe recordar que Montero no tapará más en el Tolima, no lo convocaron para el próximo partido y le quitaron el número, así que su ciclo ya está terminado.