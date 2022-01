Los clubes de la máxima división del fútbol colombiano ya conocen todo su calendario completos de juegos para el año 2022. Luego de que la Dimayor sorteara la primera fecha del FPC, se terminó por configurar el fixture entero de las 20 fechas que se juegan en la fase del 'todos contra todos'. Este mismo orden de enfrentamientos se dará en el segundo semestre, con la única diferencia de que se intercambian los locales y visitantes.

Teniendo todo eso en cuenta, ya quedaron listas las 20 jornadas para la Liga BetPlay 2022-I. Cabe recordar que esta distribución tendrá en medio la famosa fecha de clásicos. Al final, clasificarán los 8 clubes con mejor puntaje a los cuadrangulares semifinales. Se dividen en dos grupos de 4 y los ganadores de cada zona disputarán la gran final de mitad de año.

Fixture completo para la fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2022-I

Enero 23, fecha 1

Pasto vs Millonarios

Junior vs Patriotas

Once Caldas vs Unión Magdalena

Santa Fe vs Equidad

Cortuluá vs Nacional

Medellín vs Tolima

Jaguares vs Cali

América vs Envigado

Alianza Petrolera vs Pereira

Águilas Doradas vs Bucaramanga

Enero 26, fecha 2

Pereira vs América

Jaguares vs Cortuluá

Bucaramanga vs Millonarios

Patriotas vs Medellín

Equidad vs Once Caldas

Santa Fe vs Águilas Doradas

Cali vs Tolima

Unión Magdalena vs Alianza Petrolera

Nacional vs Junior

Envigado vs Pasto

Enero 30, fecha 3

Millonarios vs Nacional

Cortuluá vs Santa Fe

Pasto vs Jaguares

Alianza Petrolera vs Envigado

Patriotas vs Pereira

América vs Bucaramanga

Junior vs Equidad

Medellín vs Cali

Águilas Doradas vs Once Caldas

Tolima vs Unión Magdalena

Febrero 2, fecha 4

Cortuluá vs América

Once Caldas vs Medellín

Jaguares vs Patriotas

Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Equidad vs Águilas Doradas

Santa Fe vs Junior

Cali vs Pereira

Unión Magdalena vs Pasto

Nacional vs Tolima

Envigado vs Millonarios

Febrero 6, fecha 5

Millonarios vs Unión Magdalena

Pereira vs Once Caldas

Pasto vs Nacional

Alianza Petrolera vs Jaguares

Patriotas vs Equidad

América vs Santa Fe

Junior vs Águilas Doradas

Medellín vs Cortuluá

Envigado vs Cali

Tolima vs Bucaramanga

Febrero 13, fecha 6

Cortuluá vs Patriotas

Once Caldas vs Junior

Jaguares vs Tolima

Bucaramanga vs Pasto

Equidad vs Medellín

Santa Fe vs Pereira

Cali vs Millonarios

Unión Magdalena vs Envigado

Nacional vs Alianza Petrolera

Águilas Doradas vs América

Febrero 16, fecha 7

Millonarios vs Águilas Doradas

Pereira vs Jaguares

Pasto vs Cali

Alianza Petrolera vs Cortuluá

Patriotas vs Once Caldas

América vs Equidad

Unión Magdalena vs Bucaramanga

Medellín vs Junior

Envigado vs Nacional

Tolima vs Santa Fe

Febrero 20, fecha 8

Cortuluá vs Pereira

Once Caldas vs Pasto

Jaguares vs Millonarios

Bucaramanga vs Envigado

Equidad vs Tolima

Santa Fe vs Medellín

Cali vs Alianza Petrolera

Junior vs América

Nacional vs Unión Magdalena

Águilas Doradas vs Patriotas

Febrero 27, fecha 9

Millonarios vs Cortuluá

Pereira vs Equidad

Pasto vs Alianza Petrolera

Bucaramanga vs Nacional

Patriotas vs Santa Fe

América vs Once Caldas

Unión Magdalena vs Cali

Medellín vs Águilas Doradas

Envigado vs Jaguares

Tolima vs Junior

Marzo 6, fecha 10 (Fecha de clásicos)

Cortuluá vs Tolima

Once Caldas vs Pereira

Jaguares vs Pasto

Alianza Petrolera vs Bucaramanga

Equidad vs Patriotas

Santa Fe vs Millonarios

Cali vs América

Junior vs Unión Magdalena

Nacional vs Medellín

Águilas Doradas vs Envigado

Marzo 20, fecha 11

Millonarios vs Once Caldas

Pereira vs Junior

Pasto vs Santa Fe

Alianza Petrolera vs Águilas Doradas

Bucaramanga vs Cali

América vs Medellín

Unión Magdalena vs Cortuluá

Nacional vs Jaguares

Envigado vs Equidad

Tolima vs Patriotas

Marzo 23, fecha 12

Cortuluá vs Envigado

Once Caldas vs Tolima

Jaguares vs Unión Magdalena

Patriotas vs América

Equidad vs Alianza Petrolera

Santa Fe vs Bucaramanga

Cali vs Nacional

Junior vs Pasto

Medellín vs Millonarios

Águilas Doradas vs Pereira

Marzo 27, fecha 13

Millonarios vs Junior

Pereira vs Medellín

Pasto vs Equidad

Alianza Petrolera vs Patriotas

Bucaramanga vs Jaguares

Cali vs Cortuluá

Unión Magdalena vs Águilas Doradas

Nacional vs Santa Fe

Envigado vs Once Caldas

Tolima vs América

Abril 3, fecha 14

Cortuluá vs Pasto

Once Caldas vs Bucaramanga

Pereira vs Tolima

Patriotas vs Nacional

Equidad vs Cai

América vs Millonarios

Santa Fe vs Unión Magdalena

Junior vs Alianza Petrolera

Medellín vs Envigado

Águilas Doradas vs Jaguares

Abril 10, fecha 15

Millonarios vs Equidad

Jaguares vs Once Caldas

Pasto vs Pereira

Alianza Petrolera vs Medellín

Bucaramanga vs Cortuluá

Cali vs Junior

Unión Magdalena vs Patriotas

Nacional vs América

Envigado vs Santa Fe

Tolima vs Águilas Doradas

Abril 17, fecha 16

Once Caldas vs Cortuluá

Pereira vs Millonarios

Patriotas vs Envigado

Equidad vs Jaguares

América vs Cali

Santa Fe vs Alianza Petrolera

Junior vs Bucaramanga

Medellín vs Unión Magdalena

Águilas Doradas vs Nacional

Tolima vs Pasto

Abril 24, fecha 17

Millonarios vs Santa Fe

Cortuluá vs Equidad

Jaguares vs América

Pasto vs Patriotas

Alianza Petrolera vs Tolima

Bucaramanga vs Medellín

Cali vs Águilas Doradas

Unión Magdalena vs Junior

Nacional vs Once Caldas

Envigado vs Pereira

Mayo 1, fecha 18

Once Caldas vs Cali

Pereira vs Unión Magdalena

Patriotas vs Millonarios

Equidad vs Bucaramanga

América vs Alianza Petrolera

Santa Fe vs Jaguares

Junior vs Envigado

Medellín vs Nacional

Águilas Doradas vs Pasto

Tolima vs Cortuluá

Mayo 8, fecha 19

Millonarios vs Tolima

Cortuluá vs Junior

Jaguares vs Medellín

Pasto vs América

Alianza Petrolera vs Once Caldas

Bucaramanga vs Patriotas

Cali vs Santa Fe

Unión Magdalena vs Equidad

Nacional vs Pereira

Envigado vs Águilas Doradas

Mayo 15, fecha 20

Millonarios vs Alianza Petrolera

Once Caldas vs Santa Fe

Pereira vs Bucaramanga

Patriotas vs Cali

Equidad vs Nacional

América vs Unión Magdalena

Junior vs Jaguares

Medellín vs Pasto

Águilas Doradas vs Cortuluá

Tolima vs Envigado