Fredy Guarín fue uno de los grandes futbolistas colombianos en el Europa en los últimos años, además de ser importante en la Selección Colombia, es por esto que es muy reconocidos por los seguidores del fútbol en el país.

Desafortunadamente, no solamente por el fútbol ha sido famoso 'Guaro', sino que también por algunas polémicas en las que se ha visto inmiscuidos y por las que ha estado en el ojo de las críticas.

En los últimos días, Fredy se ha mostrado muy reflexivo en sus redes sociales y arrepentido de sus actuaciones, tema del que habló en una entrevista para el programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio.

El exjugador del Inter de Milan de Italia, se refirió a los problemas que ha tenido con el alcohol y que fue siempre la solución que le daba a sus inconvenientes: “Cuando uno tiene problemas de alcohol, uno tiene la mente nublada. La solución siempre para mí era emborracharme y olvidarme de problemas familiares y laborales”, dijo el volante.

Sobre el video en una pelea familiar y que si hizo viral, indicó: “Tenía muchos problemas y mi refugio era el alcohol. Cuando me vine de Bogotá por un problema personal, lo combiné con el alcohol, pasó lo que pasó. Ese fue el explosivo para salir de la forma como salí”.

Fredy también aceptó que no fue positivo su paso por Millonarios, porque dejó una mala imagen, por lo que dejó la puerta abierta para regresar al fútbol en algún momento: "No me he retirado, creo en la posibilidad de volver a jugar".

