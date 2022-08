Deportes Tolima no levanta cabeza, ya que perdió nuevamente, en esta ocasión ante el Junior de Barranquilla por 2-1, en lo que fue un partido con un arbitraje muy polémico y que perjudicó al conjunto ibaguereño.

Tras finalizar el partido, el técnico Hernán Torres no ocultó su malestar por lo ocurrido con el juez Carlos Ortega, asegurando que su actuación fue perversa y se quejó de lo que lastimó a los Pijaos en el trámite del partido.

"Un arbitraje totalmente perverso. Si sigo hablando más, me van a dar pito. Mejor me quedo callado. El penal no es, el arquero no se puede quedar con las manos arriba como la estatua de la Libertad", sentenció con mucha molestia Torres.

Y es que además del penal que le cobraron al portero William Cuesta, al Tolima le expulsaron a los jugadores Julián Quiñones y Michael Rangel, terminando así con 9 jugadores.

Además, cabe recordar que a lo largo del campeonato, al conjunto 'musical' le han cobrado 8 penales en contra.

Aquí el video con las declaraciones de Hernán Torres: