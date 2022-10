Geisso Perea ha sido blanco de críticas en los últimos días, no solamente por el flojo nivel futbolístico que ha mostrado en Independiente Santa Fe, sino que también por una polémica imagen en plana transmisión del partido ante Jaguares, en donde se le vio todas sus partes íntimas.

El central del 'cardenal' salió a hablar del tema y se mostró muy triste de las cosas que han dicho de él, ya que muchos han asegurado que lo hizo a propósito.

"Me tiene triste. No iba a opinar, pero ver la preocupación de mis padres, hizo que alzara mi voz. Me avergonzó verlos preocupados y colocando en tela de juicio la persona que soy yo", aseguró el futbolista en una entrevista para el 'Vbar' de Caracol Radio.

Sobre el hecho, Perea explicó que se estaba acomodando la licra y no estaba pendiente si la cámara lo estaba enfocando: "Estaba yo arreglándome la licra, tuve ese espacio. Yo estaba jugando, no estaba pendiente que una cámara me iba a ver. Lo que hice fue acomodarme, nunca quise mostrar mis partes íntimas".

Finalmente, Geisson afirmó que "Yo no voy a opinar si me critican desde el ámbito deportivo, pero no que me critiquen desde la persona".

Aquí las palabras de Perea: