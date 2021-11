Para el año 2022 se esperan varias modificaciones en el fútbol colombiano, y sobre el tema habló el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, que se refirió al cambio del formato que podría haber y del nacimiento de la categoría C.

Jaramillo contó que en los próximos días los presidentes de los clubes y él se reunirán para definir lo que será el calendario del próximo año, donde la intención es cambiar el formato del campeonato actual. La propuesta del directivo será un solo torneo y no dos como se viene haciendo habitualmente, aunque se podría mantener la opción de dos campeonatos.

"Vamos a dirigir los pros y contras del sistema de campeonato. Hay pros y contras para campeonato de un año teniendo en cuenta contratos firmados y algunas obligaciones. El otro formato es de dos semestres que hemos utilizados y que puede ser un formato que vamos a continuar con un tema de playoffs", contó el dirigente.

Otro tema que tocó Fernando fue el posible nacimiento de la categoría C, una propuesta que viene desde el gobierno nacional y con el que se busca darle un mayor crecimiento al fútbol colombiano.

"Hay un campeonato de primera C no profesional en el que hay más de 250 equipos de fútbol aficionado jugando en todo Colombia. ¿Qué hacer para concretar una Primera C? Es un momento complejo desde el punto de vista de recursos, se lo hemos dicho al Gobierno. Cómo llegar a una Primera C, que parecer ser la pretensión, pero los que tienen que decidir son los clubes. La pretensión lógica de una Primera C sería un ascenso a la B y eso no está determinado", confesó Jaramillo.