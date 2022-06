Luis Díaz se convirtió en uno de los orgullos del Junior de Barranquilla, es por esto que la dinastía Díaz quiere seguir haciendo historia en el club 'tiburón', ahora con su hermano, Jesús Manuel.

En una entrevista para el medio 'El Heraldo', el técnico Juan Cruz Real fue consultado sobre si tendrá en cuenta al hermano de 'Lucho' para el segundo semestre del año 2022 con el equipo profesional, a lo que el DT no descartó su llegada.

"Lo he visto jugar, me parece que es un buen jugador con cosas interesantes. No quiero hablar de ningún jugador en particular porque hay que hablarlo primero internamente, ver la posibilidad", afirmó Juan Cruz.

Jesús es actualmente jugador del Barranquilla F.C, en donde ya debutó en el campeonato de la segunda división, disputando 31 partidos con un gol convertido.

La llegada del futbolista de 18 años se podría dar, debido a que la intención del Junior es no contratar muchos refuerzos y la posibilidad de darle la oportunidad a jugadores jóvenes estaría abierta.