Millonarios no para de celebrar el título de la Copa Colombia tras vencer a Junior en El Campín. Jugadores, hinchas y cuerpo técnico llenaron de imágenes las redes sociales tras conseguir la victoria ante el conjunto ‘tiburón’.

Luego de la celebración y ya con cabeza fría, se dio a conocer un curioso detalle por un seguidor de Twitter, quien acusa de plagio al conjunto ‘embajador’. En la cuenta de twitter, el cuadro capitalino subió una imagen en la que hace alusión al título de Copa, a lo que el seguidor escribió juntando una fotografía de Nacional: “hay algo de diseño en tu copia”.

Los comentarios no se hicieron esperar y hubo varios mensajes a favor, en contra y algunos burlándose del trino: “La verdad es que ese collage no es original; el collage de fotos de fondo al estilo rústico es bastante usado, no es nuevo, no es innovador, si es lindo, si es estéticamente atractivo”, fue uno de los comentarios que se lee.

¿Casualidad o copia? Solo lo saben en Millonarios, lo cierto es que eso no amargó la celebración que va hastahoy cuando enfrenten a Santa Fe en la primera fecha de los cuadrangulares finales.